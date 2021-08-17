Талибы утверждают, что прекратят изготавливать и продавать наркотики

Боевики 15 августа объявили, что взяли под контроль весь Афганистан. 17 августа они рассказали, что страна больше не будет центром наркоторговли.

"Талибан" заявил, что для этого им нужна международная поддержка. Об этом в эфире Al Jazeera рассказал представитель талибов Забихулла Муджахид.

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Талибы заверили, что хотят прекратить заниматься наркотиками

Хочу заверить весь мир, что Афганистан больше не будет центром выращивания мака или наркобизнеса. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу Родину в страну без наркотиков,

– заверил Муджахид.

Также боевики убеждают, для продвижения в стране альтернативы выращивания мака "Талибана" необходима мировая поддержка.

Кстати, перед тем террористы заявили, что позволят женщинам учиться в университетах и устраиваться на работу. Они не потребуют, чтобы афганки носили паранджу, достаточно будет платка. Также они пообещали, что не будут оказывать самосуда над афганцами – решение о казни или телесных наказаниях будет принимать шариатский суд.

Однако уже 17 августа члены группировки "Талибан" до смерти забили мать четверых детей. Женщину убили из-за того, что она отказалась приготовить еду для 15 боевиков. О трагедии рассказала 25-летняя дочь убитой. Она пояснила, что мать говорила боевикам, что слишком бедна, чтобы накормить их. Но они забили женщину автоматами.

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