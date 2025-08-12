Президент Владимир Зеленский подтвердил, что россияне продвинулись на отрезке фронта Доброполье - Краматорск. Военные Сил обороны активно работают против врага на этом направлении.

Об этом украинский лидер рассказал во время встречи с журналистами 12 августа, передает 24 Канал.

Что происходит возле Доброполья?

Владимир Зеленский отметил, что российская армия действительно имела продвижение возле Доброполья и Краматорска, они подошли ближе к украинским позициям на 10 километров в нескольких точках. Оккупанты не привлекали к наступлению тяжелую технику, а только имели оружие в руках.

Некоторых уже найдено, частично уничтожено, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время. Задача этого продвижения нам понятна. До 15 августа сформировать определенное информационное пространство, перед встречей Путина с Трампом, особенно в американском пространстве, что Россия идет вперед, продвигается, а Украина теряет,

– объяснил президент.

Зеленский добавил, что россияне могут готовить наступления на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Оккупанты пополнят количество личного состава: до 15 тысяч солдат дополнительно на Запорожском, около 7 тысяч – на Покровском и 5 тысяч – на Новопавловском. Наступательные действия враги могут начать именно после 15 августа.

По мнению военного командования, в течение месяца россияне будут пытаться демонстрировать продвижение для того, чтобы политически давить на Украину, стремясь заставить ее пойти на уступки. Зеленский отметил, что украинская армия к этому готова.