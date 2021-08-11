Это никак не перебрасывание, – языковой омбудсмен о полномочиях Нацсовета

Языковой закон с новыми нормами начал действовать в Украине с 16 июля 2021 года. Одним из главных вопросов была деятельность телевидения и радио. Сейчас за соблюдением закона следят уполномоченный по защите государственного языка и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь. На заседаниях ответственных комитетов, фракций, во время круглых столов и открытых дискуссий решили, что 2 института будут действовать совместно.

К теме Украинского будет больше: начали действовать новые нормы языкового закона

"Нацсовет имеет те полномочия, которые бы усиливали институциональную способность уполномоченного. Это никоим образом не перебрасывание", – подчеркнул Креминь.

Взаимодействие уполномоченного и Нацсовета

Чиновник добавил, что проблему "не будут растворять" по разным институтам. Ее не будут заговаривать и не будут готовить отписки.

У нас есть свои инструменты, механизмы того, как мы будем действовать дальше,

– подчеркнул Креминь.

В то же время уполномоченный руководствуется языковым законом 2019 года, а Нацсовет – законом "О телевидении и радиовещании", изменения в который были в 2017 году. Он касается доли украинского языка на телеканалах, которая сейчас должна составлять не менее 75% от эфирного времени.

По словам омбудсмена, хоть Нацсовет является уполномоченным органом, нужно усиливать законодательные механизмы. Говорится о санкциях в отношении нарушителей языкового законодательства.

О языковом законе

Уполномоченный по защите государственного языка пояснил, что в 2019 году в парламенте рассматривали сразу 3 языковых законопроекта. Было рейтинговое голосование и каждая политсила пыталась продвинуть свой документ.

"Надо было найти сбалансированное и соответствующее решение", – отметил Креминь.

. Сейчас Нацсовет еженедельно мониторит эфиры телеканалов на соблюдение новых норм языкового закона. Последняя проверка состоялась с 19 по 25 июля и показала, что 6 крупнейших общенациональных каналов придерживались квот. Доля украинского языка в эфирах колебалась от 76% до 96%. Признаки нарушения наблюдали при распространении фильмов.

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Где государственный язык обязательный в Украине / Инфографика 24 канала