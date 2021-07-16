Именно два года назад – 16 июля 2019 года вступил в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Сейчас вступают в действие его новые нормы.

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Где именно украинского языка будет больше

Станет больше украинского в сфере культуры и развлечений, туризме, книгоиздательстве, кинопроизводстве, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении.

Сфера культуры

Культурные мероприятия и концерты

С 16 июля все:

шоу-программы,

культурно-художественные,

развлекательные,

зрелищные мероприятия должны быть на украинском.

Исключения предусмотрены лишь для песен и фонограмм, а также в случае если применение негосударственного языка требует творческий замысел организатора.

Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

Также объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных мероприятиях и входных билетах должны быть написаны на государственном языке.

С 16 июля все спектакли на другом, чем государственный языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или иным способом.

Музеи

С 16 июля языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык. Вся информация должна подаваться на украинском языке. Дублирование на другом языке разрешается, но на условиях приоритетности представления информации на украинском.

Экскурсии

Языком туристического и экскурсионного обслуживания становится исключительно украинский. На другом языке могут осуществлять туристическое или экскурсионное обслуживание только для иностранцев и лиц без гражданства.

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Кино и сериалы

С 16 июля языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является украинский. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, дублированными или озвученными на государственном языке.

Наряду с украинским фильмы могут содержать аудиодорожки на других языках. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами должно быть сообщено заблаговременно.

Важно! Анализ языка сериалов, который провел Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка, показал, что из 43 сериалов, которые демонстрировали на 5 ведущих телеканалах Украины с 1 по 7 июня 2021 года, 29 были на русском языке (67%), на украинском – только 19 (23%).

Сфера книгоиздания

Отныне украинские издатели обязаны производить на государственном языке не менее 50% всех изданных в течение года книг.

Увеличится и доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине. Теперь она должна составлять не менее 50%.



Как перейти на украинский язык / инфографика 24 канала