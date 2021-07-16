Саме два роки тому – 16 липня 2019 року – набрав чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Нині вступають у дію його нові норми.

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Де саме української мови буде більше

Побільшає української у сфері культури і розваг, туризмі, книговидавництві, кіновиробництві, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні.

Сфера культури

Культурні заходи і концерти

З 16 липня всі:

шоу-програми,

культурно-мистецькі,

розважальні,

видовищні заходи мають бути українською.

Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора.

Виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.

До того з оголошення, афіші, постери, буклети інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі заходи і вхідні квитки мають бути написані державною мовою.

З 16 липня всі вистави іншою, ніж державна, мовою в державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

Музеї

З 16 липня мовою музейної справи та мистецьких виставок є державна мова. Вся інформація має подаватися українською мовою. Дублювання іншою мовою дозволяється, але на умовах пріоритетності представлення інформації українською.

Екскурсії

Мовою туристичного та екскурсійного обслуговування стає виключно українська. Іншою мовою можуть здійснювати туристичне чи екскурсійне обслуговування лише для іноземців та осіб без громадянства.

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Кіно і серіали

З 16 липня мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є українська. Фільми, створені іноземною мовою, розповсюджуються та демонструються, зокрема і на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою.

Поряд із українською фільми можуть містити аудіодоріжки іншими мовами. Про показ фільму мовою оригіналу із субтитрами має бути повідомлено завчасно.

Важливо! Аналіз мови серіалів, який провів Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови, засвідчив, що з 43 серіалів, які демонстрували на 5 провідних телеканалах України з 1 до 7 червня 2021 року, 29 були російською мовою (67%), українською – лише 19 (23%). Сфера книговидання Відтепер українські видавці зобов'язані продукувати державною мовою не менше 50% усіх виданих упродовж року книжок. Збільшиться і частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні. Тепер вона має становити не менше 50%.



Як перейти на українську мову / Інфографіка 24 каналу