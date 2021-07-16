Звернули увагу на пости дівчини з нікнеймом Анастасія Польськіх у телеграмі "Катарсис". Вона прямим текстом назвала нові мовні норми "маразмом".

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"Не переварюю українську"

Анастасія перепостила допис спільноти про те, що від 16 липня української мови буде більше. Вона зазначила, що це маразм і вона не переварює українську.

Після першої хвилі скандалу вона зазначила: не любить українську, бо вона звучить "мєрзко". І додала про те, яка вона хороша, адже сплачує податки в "ету" страну.



Дівчина не переварює українську, але платить податки / Скриншот

Згодом свої скандальні сторіз Анастасія Польськіх видалила. Як пояснила користувачам, це її попросив зробити хлопець, щоб не принижуватися перед хворими людьми.

Замість вибачень "Спасібо за піар"

Відзначимо: у наступних сторіз дівчина додала текст українською. Ці дописи рекламного характеру, у яких Анастасія відзначила магазини і послуги. Хоча замість вибачень, які традиційно у таких випадках постять, вона написала "Дякую за піар".



Наступні сторіз дівчини / Скриншот

Тим часом у компанії, де працює дівчина, обіцяли розібратися із ситуацією. Там зазначили, що не поділяють її поглядів.

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