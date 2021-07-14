Зі слів постраждалого, він просив, аби його обслуговували українською мовою, але нарвався на бійку. Постраждалий викликав поліцію – вона їхала на виклик 50 хвилин й відмовлялась розбиратися у ситуації.

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Проте Володимир Олівець наполягав на тому, щоб правоохоронці прийняли заяву – для цього йому довелося їхати у відділок.

Мене побили за українську мову! Не думав, що доживу до такого, але сьогодні таки сталося. Продавчиня в ботсаду імені Фоміна навідріз відмовляється обслуговувати українською, а її чоловік-напарник, з характерним татуюванням на плечі, ще й б’є,

– написав Олівець.

Зі слів постраждалого, він тричі викликав поліцію й один раз скаржився на патрульних, які прибули на місце.