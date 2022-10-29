"Техника заземления": психотерапевт посоветовал, как не потерять здравый смысл из-за войны

С начала войны каждый украинец переживает сверхсложные времена. Так или иначе мы научились жить в новых реалиях, но очень важно поддерживать нормальное психологическое состояние.

Если у человека есть признаки элементов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), ему рекомендуют использовать разные техники, в частности – технику заземления. Об этом 24 каналу сказал психотерапевт Спартак Суббота.

Заслуживает внимания Поможет успокоиться и настроиться на обучение: как ученику эффективно преодолеть тревогу

По словам Субботы, эта техника предполагает, что человек должен что-то делать и сохранять связь с реальностью. Например, выполнять определенные вещи, работать на работе, помогать близким, общаться с коллегами, учиться.

Иметь нормальную жизнь – это один из элементов заземления, который важен для того, чтобы не потерять здравый смысл,

– подчеркнул он.

Украинцы – сверхмощная нация

Суббота не согласен с тезисом специалистов о том, что у нас будет нация ПТСР. Он убежден, что такого у нас не будет, потому что:

Во-первых, у нас нет проблем с ПТСР, только проблемы с расстройствами адаптации;

Во-вторых, не факт, что эти проблемы будут. "Лишь 20 процентов людей, которые участвуют в активных боевых действиях, имеют ПТСР. Это не так страшно, как люди себе думают. Да, это достаточно много, но это именно те люди, которые наиболее остро переживают эти состояния", – отметил Суббота.

В-третьих, сейчас функционирует очень много инициатив – и грантовых, и на добровольческих началах, и на государственном уровне. "Психологи занимаются другими людьми и пытаются дать определенную аккредитацию и научить людей работать с ПТСР", – заметил психотерапевт.

Как утверждает Суббота, когда мы столкнемся с этой проблемой, мы ее задушим еще в начале. С этим мы сможем справиться еще до того, как сможем ощутить последствия ПТСР. Потому что сейчас ни одна страна в мире, даже США, не имеет таких показателей по эмоциональной выносливости в отношении военных действий и кризисов.

Украина – самая стойкая страна, а украинцы – самые стойкие люди. Это самая сильная нация в психологическом плане. Мы переживаем с понедельника по понедельник бомбардировки, но люди уже не столько боятся, сколько они злы. Это уже другой этап. Люди уже адаптировались, они уже становятся более агрессивными – в позитивном плане,

– замечает психотерапевт.

В частности, украинцы начинают больше зарабатывать. "Все думали, что донаты уменьшатся. Нет. Сейчас люди начинают донатить на месть", – подчеркнул он.

Сегодня украинцы, уверяет Суббота, являются наиболее мотивированными людьми на планете Земля.

Поэтому такие проблемы, как ПТСР, связанные с паникой, украинцам светят гораздо меньше, чем тем, кто в будущем захочет конфликтовать с такой нацией, которая пережила такие проблемы, как украинцы. Это самые сильные люди. Они смотрят проблемам в глаза и решают их, а не убегают от них,

– отметил психотерапевт.

На протяжении 8 месяцев наши люди работают во благо Украины – каждый на своем фронте. И именно это помогает пережить сложные времена гораздо лучше.

"Я вижу, что человек, занимающийся хирургией, он оперирует. Я вижу, что человек, занимающийся юриспруденцией, он продолжает какие-то дела", – рассказывает Спартак Суббота.

Важно, что у украинцев есть смысл продолжать бороться. Мы понимаем, зачем это делаем.

"А россияне не понимают, почему они умирают. Они не говорят, что их власть плохая, ведь отправляет их умирать. Они говорят: "Нечестно, что мы умираем, потому что мы хотели смотреть на эту войну по телевизору", – отмечает психотерапевт. Они не понимают, что такое война, потому что никогда с ней не сталкивались. Но современные украинцы хорошо знакомы с этим явлением уже 8 лет.

Украинцы все преодолеют без проблем. Мы очень быстро адаптируемся, и после этого нас будут очень сильно уважать как нацию, потому что мы очень сильные,

– убежден Суббота.

Жить нормальной жизнью – нормально

Суббота убежден, что украинцы должны иметь нормальную жизнь, иначе мы постоянно будем в терпеливой позиции. Мы будем нацией, постоянно жалующейся на то, что у нас все сложно. Люди должны отдыхать не только тогда, когда хорошо.

Если мы не будем отдыхать, у нас не будет нормального режима дня и отдыха, если у нас не будет рекреации после работы, если у нас не будет отпусков – мы не сможем быть эффективными на работе. Это значит, что мы не будем эффективным звеном социального плана, которое помогает бороться против оккупанта,

– объясняет Суббота.

Комфорт очень важен для высокой производительности. "Россиянам очень дискомфортно воевать, у них базовые потребности не удовлетворены – у них нет даже одежды, они носки вынуждены воровать. Это вообще нонсенс. А наши люди имеют лучшее обеспечение", – отметил Суббота.

По мнению Субботы, украинцы должны быть активными членами социума – тогда наше общество будет состоять из здоровых людей, которые могут защищать нашу землю.

"Да, у нас сейчас война, мы должны это учитывать. Но это не значит, что мы должны сложить руки, сесть и постоянно жаловаться. Это россияне люди, которые постоянно жалуются. Мы люди, которые должны что-то делать, мы должны как-то адаптироваться", – сказал Суббота.

Кроме того, психотерапевт посоветовал обратиться к стоицизму. "Если я не могу изменить ситуацию здесь и сейчас, я могу изменить свое отношение. Например, завтра я могу стать более продуктивным. Как это сделать? Заботиться о себе сегодняшнем, потому что я – единица нации. Из таких людей создается большой национальный пласт", – отмечает психотерапевт.

Выгорание и нежелание заботиться о себе – это синдром отложенной жизни. Не стоит планировать заботиться о себе, когда закончится война.

Заботься о себе сейчас, потому что "потом" может не наступить, – подчеркнул Суббота.

Это нужно делать, в частности, для того, чтобы помочь нашим военным защищать Украину. Они рискуют и умирают не для того, чтобы мы ныли и страдали.

"Это как донести до человека, который на фронте, что сейчас кто-то сидит дома и не позволяет себе отдохнуть из-за того, что он сражается на фронте. Он скажет тогда: "А зачем я здесь воюю, если он сидит дома и не получает никакого удовольствия? Я делаю это для того, чтобы люди могли жить нормальную жизнь там, где это возможно", – подытожил Спартак Суббота.

У Путина проблемы, больной человек / Что ждет психологическое состояние украинцев из-за войны: смотрите видео