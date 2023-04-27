"Фургон смерти" и массовые убийства: каковы интересы подозреваемого в сливе документов Пентагона

Американский военный Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке десятков секретных файлов, ранее неоднократно исследовал тему массовых расстрелов. Он писал в социальных сетях, что хочет убить "тонну людей", чтобы "отсеять слабодушных".

В 18-страничном документе прокуратуры говорится, что 21-летний парень хранил базуку и другое оружие у своей кровати. Прокуроры будут настаивать на том, что он должен оставаться в тюрьме до суда.

Тейшейра появится на слушаниях в федеральном суде штата Массачусетс. Его юридическая команда не комментирует это дело, но ожидает, что он не будет находиться под стражей.

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Тейшейра интересовался массовыми расстрелами

В представлении прокуроров Министерства юстиции США изложили аргументы в пользу содержания Тейшейры за решеткой до судебного разбирательства. В нем говорится, что ИТ-специалист, служивший в 102-й эскадрилье поддержки разведки в штате Массачусетс, представляет угрозу для американцев и национальной безопасности США.

По словам прокуроров, он неоднократно публиковал сообщения о насильственных действиях, включая потенциальную массовую стрельбу. Военный якобы описывал устройство "фургона для убийства", на котором можно разъезжать, расстреливая людей в "переполненной городской или пригородной среде".

Также Тейшейра якобы искал на своем правительственном компьютере информацию о недавних массовых расстрелах, в том числе о стрельбе в Увальде и Лас-Вегасе.



Тейшейра интересовался массовыми убийствами / Фото Департамент юстиции США

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В заявлении говорится и о том, что во время обыска дома подозреваемого обнаружили "виртуальный арсенал, в том числе винтовки, ружья, оружие типа AR и AK, а также базуку". Согласно материалам дела, обвиняемый держал шкафчик с оружием у своей кровати.

Кроме того, прокуроры рассказали, что Тейшейру отстранили от учебы в средней школе после того, как одноклассник услышал, как он угрожал и обсуждал коктейли Молотова, а также другое оружие.

Также подозреваемый обсуждал насилие и убийства в интернете и был склонен к "расовым угрозам". После ареста Тейшейры ФБР нашел у него дома планшет, ноутбук и игровую приставку Xbox, которые были разбиты и выброшены на свалку.



Подозреваемый хранил много оружия / Фото Департамент юстиции США

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Расследование продолжается

Следователи до сих пор работают над выяснением того, как Тейшейра допустил утечку десятков секретных файлов Пентагона. Они также выясняют, сохранял ли он какие-либо физические или цифровые копии. Документы впервые появились в онлайн-чате Discord. Они содержали конфиденциальную информацию о союзниках США и войне в Украине.

В заявлении говорится, что подозреваемый "до сих пор может иметь доступ к огромному количеству секретной информации". Также есть "серьезный риск его бегства", поскольку враждебные страны могут предоставить Тейшейре безопасное убежище.

Просто нет условий или комбинации условий, которые могли бы гарантировать, что подсудимый не будет в дальнейшем разглашать дополнительную информацию, которая до сих пор находится в его распоряжении. Ущерб, который подсудимый уже нанес национальной безопасности США, огромен. Вред, который подсудимый еще может нанести, является чрезвычайным,

– заявили прокуроры.

Между тем двух командиров подразделения Тейшейры отправили в отпуск на время расследования. В заявлении ВВС США говорится, что они временно лишились доступа к секретным системам и информации. Имена этих военных не разглашаются.

Представители ВВС сообщили, что еще больше членов подразделения Тейшейры могут быть отстранены от исполнения служебных обязанностей или уволены, поскольку расследование утечки документов продолжается. Подразделение освободили от обязанностей по сбору разведывательной информации в начале этого месяца.

Ранее ФБР заявило, что Тейшейра имел допуск к конфиденциальной информации "совершенно секретно" с 2021 года. Военный должен был "подписать пожизненное соглашение о неразглашении", чтобы занять свой пост в ВВС США.

Тейшейре грозит до 25 лет заключения по обвинению в несанкционированной передаче оборонной информации. Его также обвиняют в несанкционированном изъятии и хранении секретных документов