Глава Пентагона на пресс-конференции в рамках итога встречи "Рамштайн" рассказал, что он глубоко подошел к этому вопросу. Перед этим официальные лица США заявили, что "слив" секретных документов никак не повлиял на ход ведения войны в Украине.
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Что заявил Остин о влиянии "слива" данных на союзников
Ллойд Остин заявил, что США будут продолжать тесно сотрудничать с партнерами и союзниками. Министр обороны США отметил, что его страна ценит сотрудничество и дружбу.
Мы проводим переговоры с нашими союзниками и я действительно поражен от того, насколько они преданы в единстве с Украиной. Ничто не поколеблет наше единство,
– заявил глава Пентагона.
Стоит отметить, что буквально 17 апреля представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон будет иметь выводы о "сливе" секретных документов в сети в течение 45 дней.
Представительница пояснила, что в течение этих дней министру обороны США Ллойду Остину предоставят первоначальные выводы и рекомендации по совершенствованию политики и процедур министерства, которые связаны с защитой секретной информации.
Кратко о "сливе" документов
- В начале апреля в сети появились секретные документы Пентагона. Среди них были и данные по Украине и контрнаступлению ВСУ.
- Украинская разведка объясняла, что это может быть враждебно информационно-психологическая операция, чтобы помешать контрнаступлению и сорвать поставки помощи от Запада.
- Впоследствии глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что это не позволило врагу добиться желаемого эффекта. По его словам, стандартная формула сделок такого рода строится по принципу: 70 – 80% правды и 20 – 30% – видоизмененных или вымышленных фактов. Буданов подчеркнул, что последние являются ключевыми.
- В Пентагоне говорили, что говорится об утечке "чрезвычайно тайной и засекреченной" информации. Однако некоторые документы кто-то намеренно изменил перед публикацией.
- США нашли подозреваемых в "сливе" американских граждан, причастных к военной службе – пилота Джека Тейшейру и бывшую военнослужащую ВМС США Сару Белс. Подробнее о том, могли ли они быть завербованы – читайте здесь.