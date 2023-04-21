Глава Пентагону на пресконференції в рамках підсумку зустрічі "Рамштайн" розповів, що він глибоко підійшов до цього питання. Перед цим офіційні особи США заявили, що "злив" секретних документів ніяк не вплинув на хід ведення війни в Україні.

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Що заявив Остін про вплив "зливу" даних на союзників

Ллойд Остін заявив, що США продовжуватимуть тісно співпрацювати з партнерами й союзниками. Міністр оборони США відзначив, що його країна цінує співпрацю й дружбу.

Ми проводимо переговори з нашими союзниками і я насправді вражений від того, наскільки вони є відданими в єдності з Україною. Ніщо не похитне нашу єдність,

– заявив глава Пентагону.

Варто зауважити, що буквально 17 квітня речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що Пентагон буде мати висновки про "злив" секретних документів у мережі протягом 45 днів.

Речниця пояснила, що протягом цих днів міністру оборони США Ллойду Остіну нададуть початкові висновки й рекомендації щодо вдосконалення політики та процедур міністерства, які пов'язані з захистом секретної інформації.

Коротко про "злив" документів