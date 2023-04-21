Глава Пентагону на пресконференції в рамках підсумку зустрічі "Рамштайн" розповів, що він глибоко підійшов до цього питання. Перед цим офіційні особи США заявили, що "злив" секретних документів ніяк не вплинув на хід ведення війни в Україні.
Зауважте "Злиті" документи про український контрнаступ: що відомо про російський фейк та як реагує Київ
Що заявив Остін про вплив "зливу" даних на союзників
Ллойд Остін заявив, що США продовжуватимуть тісно співпрацювати з партнерами й союзниками. Міністр оборони США відзначив, що його країна цінує співпрацю й дружбу.
Ми проводимо переговори з нашими союзниками і я насправді вражений від того, наскільки вони є відданими в єдності з Україною. Ніщо не похитне нашу єдність,
– заявив глава Пентагону.
Варто зауважити, що буквально 17 квітня речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що Пентагон буде мати висновки про "злив" секретних документів у мережі протягом 45 днів.
Речниця пояснила, що протягом цих днів міністру оборони США Ллойду Остіну нададуть початкові висновки й рекомендації щодо вдосконалення політики та процедур міністерства, які пов'язані з захистом секретної інформації.
Коротко про "злив" документів
- На початку квітня у мережі з'явились секретні документи Пентагону. Серед них були й дані щодо України та контрнаступу ЗСУ.
- Українська розвідка пояснювала, що це може бути ворожа інформаційно-психологічна операція, щоб завадити контрнаступу та зірвати постачання допомоги від Заходу.
- Згодом глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що це не дозволило ворогові досягнути бажаного ефекту. За його словами, стандартна формула операцій такого роду будується за принципом: 70 – 80% правди та 20 – 30% – видозмінених або вигаданих фактів. Буданов наголосив, що останні є ключовими.
- У Пентагоні говорили, що мовиться про витік "надзвичайно таємної та засекреченої" інформації. Проте деякі документи хтось навмисно змінив перед публікацією.
- США знайшли підозрюваних у "зливі" американських громадян, які дотичні до військової служби – пілота Джека Тейшейру та колишню військовослужбовицю ВМС США Сару Белс. Детальніше про те, чи вони могли бути завербовані – читайте тут.