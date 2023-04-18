Про це офіційні особи США заявили під час брифінгу у вівторок, 18 квітня, у Лондоні. За їх словами "злив" секретних документів ніяк не вплинув на хід ведення війни.

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Як вплинув витік інформації з Пентагону

Декілька тижнів тому у мережі опублікували близько сотні секретних документів Пентагону. У них міститься детальна інформація щодо українського контрнаступу, а також секрети, які стосуються Близького Сходу та Китаю.

Проте офіційні особи стверджують, що це ніяк не вплинуло на ведення бойових дій та контрнаступу в цілому.

Ми не помітили жодних змін на полі бою,

– заявили офіційні особи під час брифінгу.

Злив секретної інформації з США: що відомо