Об этом официальные лица США заявили на брифинге во вторник, 18 апреля, в Лондоне. По их словам, "слив" секретных документов никак не повлияли на ход ведения войны.

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Как повлияла утечка информации из Пентагона

Несколько недель назад в сети опубликовали около сотни секретных документов Пентагона. В них содержится подробная информация об украинском контрнаступлении, а также секреты, касающиеся Ближнего Востока и Китая.

Однако официальные лица утверждают, что это никак не отразилось на ведении боевых действий и контрнаступлении в целом.

Мы не заметили никаких изменений на поле боя,

– заявили официальные лица во время брифинга.

Слив секретной информации из США: что известно