Речниця Пентагону Сабріна Сінгх 17 квітня заявила, що Пентагон матиме висновки про злив у мережу секретних документів протягом 45 днів.
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Пентагон ще вивчає наслідки та масштаби витоку
Сінгх, повідомила, що у Пентагоні "продовжують проводити щоденні наради для вивчення обсягу і масштабу цього витоку, а також для забезпечення вжиття відповідних заходів щодо пом'якшення наслідків". Наразі відомство перебуває у тісному контакті з Білим домом, Конгресом, міжвідомчими партнерами, союзниками та партнерами.
Очільник Міноборони США Ллойд Остін доручив провести всебічну перевірку безпеки, програм, і процедур Міністерства оборони у питанні секретних документів. Сінгх додала, що впродовж 45 днів міністру нададуть початкові висновки й рекомендації щодо вдосконалення політики та процедур міністерства, пов'язаних із захистом секретної інформації.
Вона наголосила, що департамент серйозно ставиться до ситуації. Звертаючись до засобів масової інформації, Сінгх сказала:
Ми закликаємо вас пам'ятати про те, як ви повідомляєте та перепрофілюєте ці зображення через секретний характер цієї інформації та потенційний вплив на національну безпеку, а також безпеку та безпеку нашого особового складу, а також наших союзників і партнерів,
– сказала вона.
Що варту знати про розслідування щодо зливу документів
- ФБР затримало 21-річного льотчика 1-го класу Національної гвардії Массачусетсу Джека Тейшейру. Його підозрюють у збереженні та передачі секретної інформації національної оборони.
- Внаслідок витоку оприлюднена "надзвичайно таємна та засекречена" інформація. Серед документів були й ті, які стосуються війни в Україні та контрнаступу ЗСУ. У Пентагоні наголосили, що деякі документи хтось навмисно змінив перед публікацією. Зокрема, зловмисники значно применшили втрати росіян у війні та перебільшили українські.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що це блеф російської розвідки. На його думку, так Кремль намагається зірвати контрнаступальні операції ЗСУ. Речник ГУР Андрій Юсов переконаний, що "злив документів" про контрнаступ ЗСУ може бути ворожою ІПСО, щоб завадити контрнаступу та зірвати постачання допомоги від Заходу.
- У Пентагоні також наголошують, що в Україні немає бойових частин США, які беруть участь у війні. Це підтверджує й українська сторона.