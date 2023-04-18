Речниця Пентагону Сабріна Сінгх 17 квітня заявила, що Пентагон матиме висновки про злив у мережу секретних документів протягом 45 днів.

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Пентагон ще вивчає наслідки та масштаби витоку

Сінгх, повідомила, що у Пентагоні "продовжують проводити щоденні наради для вивчення обсягу і масштабу цього витоку, а також для забезпечення вжиття відповідних заходів щодо пом'якшення наслідків". Наразі відомство перебуває у тісному контакті з Білим домом, Конгресом, міжвідомчими партнерами, союзниками та партнерами.

Очільник Міноборони США Ллойд Остін доручив провести всебічну перевірку безпеки, програм, і процедур Міністерства оборони у питанні секретних документів. Сінгх додала, що впродовж 45 днів міністру нададуть початкові висновки й рекомендації щодо вдосконалення політики та процедур міністерства, пов'язаних із захистом секретної інформації.

Вона наголосила, що департамент серйозно ставиться до ситуації. Звертаючись до засобів масової інформації, Сінгх сказала:

Ми закликаємо вас пам'ятати про те, як ви повідомляєте та перепрофілюєте ці зображення через секретний характер цієї інформації та потенційний вплив на національну безпеку, а також безпеку та безпеку нашого особового складу, а також наших союзників і партнерів,

– сказала вона.

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