Обліковий запис у соціальних мережах, який підтримує війну Росії проти України, зіграв ключову роль у поширенні розвідувальних документів США. Попередньо їх оприлюднив пілот першого класу Джек Тейшейра, перепостивши файли з незрозумілих онлайн-чатів.
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Що відомо про канал
У пропагандистки з ніком Donbass Devushka є свій телеграм-канал, твіттер та ютуб-канал, де вона викладає свій контент. Дівчина має близько 135 тисяч підписників.
Облікові записи, якими вона керувала, прославляли російську армію та ПВК "Вагнера". Її канали є одними з найбільш популярних англомовних соціальних медіа, які пропагують погляди Росії.
15 квітня жінка розповіла виданню, що вона є адміністратором каналу Donbass Devushka, і визнала, що збирає кошти та розміщує подкасти під цим іменем. Водночас вона додала, що є однією з 15 людей по всьому світу, які беруть участь в управлінні цим телеграм-каналом. Очевидно, що пропагандистка відмовилась називати ці імена.
5 квітня обліковий запис Donbass Devushka у телеграмі опублікував чотири секретних документи. Учасники групи NAFO, яка бореться із російською пропагандою, з'ясували, що справжнє ім'я дівчини – Сара Білс, проте нещодавно вона офіційно змінила його на інше, російське.
Білс працювала у ВМС США
За інформацією видання, 37-річна Білс – колишня офіцерка ВМС США, нещодавно звільнена з дійсної військової служби. Жінка працювала"техніком з авіаційного електронного обладнання".
Вона народилася в Сполучених Штатах і живе у штаті Вашингтон, поряд з військово-морською авіабазою Уїдбі-Айленд, де вона колись служила.
У ВМС зазначали раніше, що Білс звільнили від служби через нетверезе водіння, хоча дівчина стверджує, що її вигнали з армії через її "ліві погляди".
Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Білс створила кілька акаунтів у твіттері, а з квітня створила й телеграм. До літа 2022 року вона почала вести подкаст, у якому гостями були американські пропагандисти Джексон Хінкл, Скотт Ріттер, Гарланд Ніксон та журналістка російських державних ЗМІ Фіорелла Ізабель.
Деякі інтерв'ю були записані, коли Білс ще перебувала на дійсній службі у ВМС. У цих подкастах вона старанно імітувала жахливий російський акцент, про який час від часу забувала.
Водночас The Wall Street Journal наголошує, що немає жодних даних про те, що Білс розкривала будь-яку інформацію, до якої вона мала доступ під час служби. У ВМС США наразі не коментували цю ситуацію.
У США затримали підозрюваного у витоку секретних документів
- Стало відомо, що за оприлюдненням секретних документів Пентагону стоїть 21-річний співробітник розвідувального підрозділу військово-повітряних сил Національної гвардії США Джек Тейшейра.
- 13 квітня його заарештували за підозрою у зливі секретних документів. Водночас в американському виданні CNN стверджують, що чоловік публікував "секретні дані" на вебресурсах ще з грудня 2022 року.
- Наступного дня під час судового засідання 21-річний Джек Тейшейра був одягнений у кайдани та тюремну форму. Йому висунули офіційні звинувачення у зв'язку з витоком сотень секретних документів.
- У суді підозрюваному повідомили, що йому загрожує до 15 років ув'язнення, якщо його визнають винним в обох порушеннях. Він залишиться під вартою щонайменше до наступного засідання суду 19 квітня.