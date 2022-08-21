Тело обнаружила жена: прокуратура открыла дело из-за смерти начальника СБУ Кировоградщины

Начальник СБУ Кировоградщины Александр Наконечный был найден мертвым в собственном доме. До этого жена чиновника услышала звук выстрела.

Трагедия случилась, когда жена подполковника была дома

После громкого звука в одной из комнат квартиры женщина увидела своего мужа мертвым. На его теле были признаки огнестрельного ранения.

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По данным следствия, 20 августа около 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни,

– говорится в сообщении.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время они совершают неотложные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели начальника управления СБУ в области.

Кратко об Александре Наконечном

Наконечный родом из Винницкой области. Его отец страж порядка, поэтому будущий глава СБУ Кировоградщины с детства мечтал посвятить свою жизнь служению украинскому народу.

В 2006 году Наконечный окончил Национальную академию СБУ и пошел на работу в управление службы в Винницкой области. После года службы военного отправили на работу в Киев.

Более 10 лет служащий работал в киевском подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 2 года – в отделе контрразведки.

16 января 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Наконечного главой СБУ в Кировоградской области.

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