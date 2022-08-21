Тіло виявила дружина: прокуратура відкрила справу через смерть начальника СБУ Кіровоградщини

Начальника СБУ Кіровоградщини Олександра Наконечного знайшли мертвим у власному домі. Перед тим дружина чиновника почула звук пострілу.

Трагедія трапилася, коли дружина підполковника була вдома

Після голосного звуку в одній з кімнат квартири жінка побачила свого чоловіка мертвим. На його тілі були ознаки вогнепального поранення.

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За даними слідства, 20 серпня близько 22:25, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя,

– мовиться у повідомленні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про вбивство. Наразі вони здійснюють невідкладні слідчі дії та встановлюються всі обставини загибелі начальника управління СБУ в області.

Коротко про Олександра Наконечного

Наконечний родом з Вінницької області. Його батько правоохоронець, тому майбутній очільник СБУ Кіровоградщини з дитинства мріяв присвятити своє життя служінню українському народу.

У 2006 році Наконечний закінчив Національну академію СБУ й пішов на роботу в управління служби у Вінницькій області. Після року служби військового відправили на роботу до Києва.

Понад 10 років службовець працював у київському підрозділі з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. 2 роки – у відділі контррозвідки.

16 січня 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Наконечного главою СБУ у Кіровоградській області.

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