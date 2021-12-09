Тело нашли спустя 5 лет: все, что известно об убийстве водителя BlaBlaCar Познякова

Нашли тело львовянина Тараса Познякова – водителя BlaBlaCar, который исчез в 2016 году. Тогда мужчина ехал в Киев с попутчиками, но так и не доехал до столицы.

Окончательное решение по делу об убийстве Познякова суд принял недавно, в начале декабря. Один из его фигурантов до конца жизни будет оставаться в тюрьме, другой – погиб.

Подробнее СБУ отыскала тело водителя BlaBlaCar Познякова, которого убили в 2016 году​

Как исчез Тарас Позняков

Позняков выехал со Львова 4 апреля 2016 года на автомобиле Audi A6. Он воспользовался популярным сервисом BlaBlaCar, чтобы найти попутчиков в столицу. Впрочем, позже оказалось, что в машину к Тарасу сели другие люди.

Кто ехал с Позняковым:

Дмитрий Голуб . На момент исчезновения львовянина ему было 36. Родился в России, жил в Черновцах. Годами скрывался от следствия под чужими документами. Находился в розыске за ограбление.

. На момент исчезновения львовянина ему было 36. Родился в России, жил в Черновцах. Годами скрывался от следствия под чужими документами. Находился в розыске за ограбление. Луан Кинсигепп, в 2016 году ему было 25. Также родился в России, был гражданином этой страны. Проживал в Макеевке Донецкой области.

Следствие выяснило, что перед исчезновением Позняков останавливался на автозаправке в селе Бузовая. На камерах наблюдения видно, что с ним был еще один человек. Последний раз автомобиль львовянина видели в Бобрице, что в 30 километрах от Киева.

СМИ показали кадры, на которых видно, что машина сначала поехала через село в направлении лесополосы, а спустя около 10 минут вернулась. Уже после 12:00 Тарас перестал выходить на связь. Его машину нашли только через неделю в одном из гаражей Киево-Святошинского района.

Что известно про Познякова?

На момент исчезновения ему было 25 лет. Мужчина получил степень магистра юридического факультета ЛНУ имени Ивана Франко. Работал в Шевченковском райсуде Львова, был помощником судьи. По информации СМИ, хотел сменить работу, поэтому и поехал на встречу в Киев.

Какова судьба фигурантов дела

В августе 2016 года правоохранители задержали Дмитрия Голуба в Хмельницкой области. Он не отрицал, что угнал авто, но отвергал обвинения в убийстве. В ходе судебного процесса мужчина вел себя очень вызывающе. Весной 2019 года суд огласил приговор Голубу: пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Это наказание пытались обжаловать, но ничего не удалось. Накануне в Верховном суде поставили точку в этом деле и подтвердили приговор. Полный текст постановления еще не огласили.

Другой фигурант дела, Луан Кинсигепп, находился в розыске. В 2019 году он погиб в Киеве. В одной из квартир в Голосеевском районе 23 марта прогремел взрыв. Прибывшие на вызов правоохранители установили, что сдетонировало самодельное взрывное устройство. В СБУ тогда рассказали, что в квартире погибшего обнаружили несколько различных паспортов, в частности – гражданина Украины на имя Карпова Андрея Викторовича и гражданина России на имя Кингисеппа Луана Николаевича.

Луан Кинсигепп и Дмитрий Голуб / коллаж 24 канала

Тело Познякова нашли через 5 лет

9 декабря в СБУ подтвердили 24 каналу, что нашли тело Тараса Познякова. Спикер ведомства Артем Дехтяренко уточнил, что сейчас правоохранители проверяют данные, которые свидетельствуют о том, что убийство могло быть заказным. По информации СМИ, тело львовянина обнаружили ранее вблизи трассы "Житомир – Киев". Впрочем, его не сразу смогли узнать. В начале декабря следствие получило результаты экспертизы, которая подтвердила, что это труп пропавшего львовянина.

Обнаружили тело львовянина Тараса Познякова / Фото СБУ