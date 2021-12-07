В деле убийства Познякова суд поставил точку, рассмотрев, однако не удовлетворив кассационные жалобы.

Ранее Убийцу Тараса Позняков приговорили к пожизненному: отклонили апелляцию

Пожизненное заключение для убийцы Познякова

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда на заседании 7 декабря 2021 года рассмотрел кассационные жалобы по делу об убийстве весной 2016 года водителя BlaBlaCar, львовянина Тараса Познякова, попутчиками.

Решением судов первой и апелляционной инстанции осужденный получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего его имущества.

Это наказание Верховный Суд решил оставить в силе.

Полный текст постановления суда огласят 13 декабря.

Убийство водителя из Blablacar Познякова: коротко