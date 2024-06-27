Для Путина Дагестан –"мышеловка": чего может бояться диктатор

Теракты, которые произошли 23 июня в Махачкале и Дербенте, до сих пор остаются без внимания со стороны российского диктатора, который публично этот инцидент не прокомментировал. В результате стрельбы в Дагестане погибли гражданские люди и полицейские. Молчание Путина может свидетельствовать о том, что он испугался и понимает, кто за этим стоит.

Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов озвучил мнение 24 Каналу, что молчание главы Кремля по Дагестану связано с тем, что для Путина эта республика "мышеловка". Он уверен, что российского диктатора проверяют его же приспешники, которых он начал гонять по углам.

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Произошло это, когда те начали друг с другом войну, которая разделилась по линии "Шойгу – Патрушев". Мурзагулов считает, что эти люди крайне недовольны и демонстрируют Путину на примере событий в Дагестане, что могут сделать в короткие сроки с ним и его государством.

Этот инцидент не имеет никакого отношения к религиозному фанатизму. Это спланированная акция специально для того, чтобы вызвать расслоение на "Восток – Запад" или же "Ислам – Православие",

– уверен общественный деятель.

"Возразить Путину на это все нечем, потому что он сам за период своего правления все те противоречия загнал в угол. Сначала он порабощал Кавказ, всех завоевывал, уничтожал жителей Кавказа целыми селами. Поэтому там никогда большой любви к русским не было. Сейчас Россия объявила, что строит русский мир и дагестанцы почему-то должны массово гибнуть за это (на войне), соответственно, это вызывает недоумение у них", – озвучил Мурзагулов.

Путин испугался, поэтому и молчит

По мнению общественного деятеля, кто-то целенаправленно играет на этих противоречиях, которые существуют в России, чтобы Путина или сбросить с кресла правителя, или напугать, чтобы он вернул тех, кого уволил, в частности Патрушева.

"Он прекрасно понимает, что нет там людей, которые просто так пойдут убивать православных священников. Обратите внимание, что основной удар наносился по госслужащим, которые представляют путинское государство. Это двойной вызов ему, чтобы показать, что уничтожают и его русский мир с православными батюшками, и его людей в погонах", – отметил Мурзагулов.

Репутация Путина в глазах россиян пошатнулась

Общественный деятель отметил, что события в Дагестане организованы изнутри России, чтобы заставить Путина стать марионеткой в чьих-то руках, которой он всегда и был. Ведь власть в свое время разделил между своими приспешниками. Мурзагулов считает, что после событий в Дагестане репутация Путина в глазах народа пошатнулась.

"Путин был длительное время фигурой коллективной. Частью Путина был Патрушев, Сечин, Бастрыкин. Система рассыпалась. Кланы начали обрастать мышцами, понимать, что они хотят иметь все, а не быть какой-то частью. Они поняли, что Путин одурел и начал идиотскую авантюру, которая закончится крахом этого государства, а потому все, что они могут сейчас сделать – успеть как можно больше украсть", – озвучил Мурзагулов.