Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, отметив, что трое из тех, кто совершил этот теракт, были в ближайшем окружении главы одного из районов Дагестана. Он был секретарем партии "Единая Россия" в республике.

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Путин смущен

Теракт в Дагестане – очевидный провала ФСБ. Владимир Путин, отправив на войну в Украину большое количество сотрудников ФСБ и российских военных, оставил тыл без защиты.

Поэтому, по мнению правозащитника, единственный метод прекратить ужасы, которые произошли в "Крокус Сити Холле" и в Дагестане, – как можно быстрее прекратить войну в Украине и вернуть армию и спецслужбы в Россию, чтобы навести порядок.

В то же время Путин до сих пор не выступил с заявлением по поводу событий в Дагестане, ведь ему не о чем говорить. У него сегодня есть глобальная проблема: в течение 25 лет он "воспевал" ФСБ, пытался унижать полицию и МВД. Однако ситуация в Дагестане показала, что когда были совершены два теракта в двух городах, погибли рядовые полицейские, а сотрудники ФСБ вообще не пострадали,

– подчеркнул Осечкин.

Хотя именно эта спецслужба должна бороться с террористами. Также Путин смущен еще и потому, что к терактам причастны функционеры "Единой России".

Наш источник в ФСО сообщил, что Путин 4 – 5 раз перезаписывал свое обращение к россиянам. Однако в итоге это закончилось ничем. Чтобы он не говорил по поводу ситуации в Дагестане, все равно это бы негативно повлияло на его рейтинг. Поэтому политтехнологи Путину посоветовали промолчать и через Пескова выразить соболезнования погибшим,

– предположил он.

Кроме того, внутри ФСБ происходит также противостояние между группами влияния – младшее поколение хочет оттуда вытеснить старшее. Поэтому и череда терактов в России может быть связана с необходимостью ротации руководителей ФСБ.

"Возможно сотрудники ФСБ знали о возможных терактах в Дагестане, и со временем появятся подробности, почему они не предотвратили их", – отметил Владимир Осечкин.

Обратите внимание! Среди боевиков, которые совершили теракты в Дагестане и были ликвидированы, оказались двое сыновей и племянник главы Сергокалинского района и секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Магомеда Омарова.