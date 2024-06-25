Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, зауваживши, що троє з тих, хто здійснив цей теракт, були у найближчому оточенні глави одного з районів Дагестану. Він був секретарем партії "Єдина Росія" в республіці.

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Путін збентежений

Теракт в Дагестані – очевидний провалу ФСБ. Владімір Путін, відправивши на війну в Україну велику кількість співробітників ФСБ та російських військових, залишив тил без захисту.

Тому, на думку правозахисника, єдиний метод припинити жахи, які відбулися в "Крокус Сіті Холі" та в Дагестані, – якнайшвидше припинити війну в Україні та повернути армію та спецслужби в Росію, щоб навести порядок.

Водночас Путін досі не виступив з заявою з приводу подій в Дагестані, адже йому немає про що говорити. У нього сьогодні є глобальна проблема: впродовж 25 років він "оспівував" ФСБ, намагався принижувати поліцію та МВС. Проте ситуація в Дагестані показала, що коли були здійснені два теракти у двох містах, загинули рядові поліцейські, а співробітники ФСБ взагалі не постраждали,

– підкреслив Осєчкін.

Хоча саме ця спецслужба має боротися з терористами. Також Путін збентежений ще й тому, що до терактів причетні функціонери "Єдиної Росії".

Наше джерело у ФСО повідомив, що Путін 4 – 5 разів перезаписував своє звернення до росіян. Однак у підсумку це закінчилось нічим. Щоб він не говорив з приводу ситуації в Дагестані, все одно це б негативно вплинуло на його рейтинг. Тому політтехнологи Путіну порадили промовчати та через Пєскова висловити співчуття тим, хто загинув,

– припустив він.

Крім того, всередині ФСБ відбувається також протистояння між групами впливу – молодше покоління хоче звідти витіснити старше. Тому й низка терактів в Росії може бути пов'язана з необхідністю ротації керівників ФСБ.

"Можливо співробітники ФСБ знали про імовірні теракти в Дагестані, і з часом з'являться подробиці, чому вони не запобігли ним", – наголосив Володимир Осєчкін.

Зверніть увагу! Серед бойовиків, які вчинили теракти в Дагестані та були ліквідовані, виявились двоє синів та племінник глави Сергокалинського району та секретар місцевого відділення партії "Єдина Росія" Магомеда Омарова.