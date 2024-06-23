Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними росіян, обох бойовиків, які стріляли у Дагестані, вже ліквідували, передає 24 Канал.

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Учасниками теракту в Дагестані були сини глави району

Російське видання "Верстка" з посиланням на власне джерело зазначило, що у стрілянині в поліцейських у Махачкалі брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова.

Співрозмовник, близький до Слідчого комітету Дагестану сказав, що у теракті брали участь Осман та Аділь Омарови. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, обох їх уже ліквідували.

Осман і Аділь Омарови могли брати участь у теракті в Дагестані: дивіться відео (18+)

За словами джерела "Верстки", місцевий Слідчий комітет розглядає версію, що бойовики були учасниками так званого сплячого осередку ісламістської терористичної організації.

У мережі також з'явилися кадри синагоги з телефону Османа Омарова. У дагестанських телеграм-каналах стверджують, що Осман нібито особисто надіслав це відео до сусідського чату.

Кадри синагоги у Махачкалі з телефону Османа Омарова: дивіться відео (18+)

Магомед Омаров неочікувано подав у відставку

Згодом російські ЗМІ написали, що глава Сергокалинського району Магомед Омаров написав заяву про відставку. Також низка російських телеграм-каналів стверджує, що Магомеда Омарова затримано.

Варто зазначити, що, за даними російських пропагандистів, третій учасник нападу бойовиків на Махачкалу – 32-річний Абдусамад Амадзієв. Він також був ліквідований під час затримання російськими спецпризначенцями.

Варто зазначити, що російські пропагандисти згодом повідомили, що Омаров мав намір подати у відставку добровільно, але не встиг. Відомо, що дагестанський посадовець всього має 9 дітей.

Водночас у мережі писали, що машину з поліцейськими, які приїхали до села Сергокалу за головою району Магомедом Омаровим, попередньо розстріляли невідомі. Самого голову Сергокальського району везуть на допит у Махачкалу.

Раніше стало відомо, що у Махачкалі і Дербенті відновилися постріли. У дагестанській столиці 40 людей опинилися заручниками у православному храмі, а росгвардія штурмувала будівлі, де перебували терористи.