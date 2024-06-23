Об этом сообщают российские СМИ. По данным россиян, обоих боевиков, которые стреляли в Дагестане, уже ликвидировали, передает 24 Канал.

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Участниками теракта в Дагестане были сыновья главы района

Российское издание "Верстка" со ссылкой на собственный источник отметило, что в стрельбе в полицейских в Махачкале участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Собеседник, близкий к Следственному комитету Дагестана сказал, что в теракте участвовали Осман и Адиль Омаровы. Как сообщают пропагандистские СМИ, обоих их уже ликвидировали.

Осман и Адиль Омаровы могли участвовать в теракте в Дагестане: смотрите видео (18+)

По словам источника "Верстки", местный Следственный комитет рассматривает версию, что боевики были участниками так называемой спящей ячейки исламистской террористической организации.

В сети также появились кадры синагоги с телефона Османа Омарова. В дагестанских телеграмм-каналах утверждают, что Осман якобы лично прислал это видео в соседский чат.

Кадры синагоги в Махачкале с телефона Османа Омарова: смотрите видео (18+)

Магомед Омаров неожиданно подал в отставку

Впоследствии российские СМИ написали, что глава Сергокалинского района Магомед Омаров написал заявление об отставке. Также ряд российских телеграм-каналов утверждает, что Магомед Омаров задержан.

Стоит отметить, что, по данным российских пропагандистов, третий участник нападения боевиков на Махачкалу – 32-летний Абдусамад Амадзиев. Он также был ликвидирован при задержании российскими спецназовцами.

Стоит отметить, что российские пропагандисты впоследствии сообщили, что Омаров намеревался подать в отставку добровольно, но не успел. Известно, что дагестанский чиновник всего имеет 9 детей.

В то же время в сети писали, что машину с полицейскими, которые приехали в село Сергокалу за главой района Магомедом Омаровым, предварительно расстреляли неизвестные. Самого главу Сергокальского района везут на допрос в Махачкалу.

Ранее стало известно, что в Махачкале и Дербенте возобновились выстрелы. В дагестанской столице 40 человек оказались заложниками в православном храме, а Росгвардия штурмовала здания, где находились террористы.