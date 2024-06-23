Про це повідомляють російські ЗМІ. Раніше стрілянина також була і в столиці Дагестану Махачкалі, передає 24 Канал.

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У Махачкалі поновилися постріли

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що станом на 20:36 (за київським часом) у Махачкалі знову поновилися постріли. Місцеві кореспонденти також публікували відео, де можна було почути автоматну чергу.

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Тим часом мер Махачкали попросив жителів міста утриматися від поїздок вулицями Мирзабекова, Поповича, Магомедтагірова, М. Гаджієва, Буйнакського та в районі залізничного вокзалу.

Російські телеграм-канали також писали, що число загиблих під час стрілянини в Дагестані станом на 20:42 (за київським часом) зросло до 9 осіб, з них семеро правоохоронців. Також, за попередніми даними постраждали 25 людей.

У Національному антитерористичному комітеті Росії повідомили, що у Дагестані ввели режим контртерористичної операції.

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За даними пропагандистських ЗМІ, 40 людей стали заручниками і опинилися закритими у православному храмі в Кіровському районі Махачкали. Росіяни пишуть, що по вулицях дагестанської столиці ходять озброєні люди, також було чути стрілянину.

Місцеві жителі повідомляли, що у Махачкалі терористи ховаються у будинку біля магазину "Багратіон". Російські ЗМІ також пишуть, що один співробітник Росгвардії загинув внаслідок стрілянини бойовиків у Махачкалі.

У Махачкалі не припиняється стрілянина: дивіться відео

У мережі також опублікували кадри з Махачкали, де йдуть зіткнення з бойовиками біля церкви. Жителі міста говорять про стрілянину, яка не припиняється.

Стрілянина також знову була і в Дербенті

Також російські ЗМІ писали, що стрілянина поновилася і в дагестанському місті Дербент. Згодом стало відомо, що Росгвардія готується до штурму житлового будинку на вулиці Мірзабекова у Дербенті. Там забарикадувалися двоє бойовиків.

В Дербенті також чули постріли: дивіться відео

Усіх людей поблизу цього будинку евакуювали. Варто зазначити, що про стрілянину також писали і в дагестанському місті Ізбербаш, однак поліція Дагестану не підтвердила цю інформацію.

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Окрім того, російські правоохоронці повідомили, що чоловіки, що стріляли в Махачкалі та Дербенті належать до міжнародної терористичної організації.

У дагестанському місті також помітили БТР і вертольоти, які, швидше за все, мають допомогти у ліквідації бойовиків. За попередніми даними, вже 7 бойовиків були знищені у Дагестані за цей вечір.

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У Дербенті також помітили БТР: дивіться відео

Згодом стало відомо, що центральна частина Дербента знеструмлена, у місті все ще йдуть бойові зіткнення.