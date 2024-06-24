Російська влада намагається звинуватити у нападі Україну та НАТО, проте ці заяви не мають підстав. Аналітики зазначають, що наростаюча напруга між Росією та мусульманською меншиною на Кавказі сприяє вербуванню в екстремістські групи.

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Хто може бути відповідальним за стрілянину в Дагестані

В Інституті вивчення війни заявили, що, ймовірно, за комплексною та скоординованою атакою на церкву, синагоги та правоохоронні структури в Республіці Дагестан 23 червня стоїть північнокавказьке відділення Ісламської держави Wilayat Kavkaz.

Там повідомили, що після нападу російська філія ІД-К Al-Azaim Media опублікувала заяву, в якій висловила подяку "братам з Кавказу" за демонстрацію їхніх можливостей.

Хоча Al-Azaim не взяла на себе відповідальність за атаку, згадка про Кавказ свідчить, що відповідальність несе Вілаят Кавказ.

Аналітики також звернули увагу на попередження від регіональної антитерористичної структури Шанхайської організації співробітництва про активізацію Вілаят Кавказ після нападу ІД-К на "Крокус Сіті Холл" під Москвою 22 березня. З квітня організація посилила заклики до вербування на Північному Кавказі.

У звіті зазначається, що російська влада намагалася провести "невиразну антитерористичну операцію" на Північному Кавказі, але зосередила свою відповідь на безпідставному звинуваченні в нападі України та НАТО.

Деякі російські офіційні особи вже стверджують про причетність України та НАТО до атаки 23 червня, проте ці заяви не мають підстав.

ISW підкреслює, що дедалі більш напружені стосунки Росії з мусульманською меншиною, особливо на Кавказі, ймовірно, продовжуватимуть забезпечувати Вілаят Кавказ та інші екстремістські групи цінною базою для вербування.