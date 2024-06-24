Российские власти пытаются обвинить в нападении Украину и НАТО, однако эти заявления не имеют оснований. Аналитики отмечают, что нарастающее напряжение между Россией и мусульманским меньшинством на Кавказе способствует вербовке в экстремистские группы.

Смотрите также Стрельба в Махачкале и Дербенте: что известно о "терактах" 23 июня

Кто может быть ответственным за стрельбу в Дагестане

В Институте изучения войны заявили, что, вероятно, за комплексной и скоординированной атакой на церковь, синагоги и правоохранительные структуры в Республике Дагестан 23 июня стоит северокавказское отделение Исламского государства Wilayat Kavkaz.

Там сообщили, что после нападения российский филиал ИГ-К Al-Azaim Media опубликовал заявление, в котором выразил благодарность "братьям с Кавказа" за демонстрацию их возможностей.

Хотя Al-Azaim не взяла на себя ответственность за атаку, упоминание о Кавказе свидетельствует, что ответственность несет Вилаят Кавказ.

Аналитики также обратили внимание на предупреждение от региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества об активизации Вилаят Кавказ после нападения ИГ-К на "Крокус Сити Холл" под Москвой 22 марта. С апреля организация усилила призывы к вербовке на Северном Кавказе.

В отчете отмечается, что российские власти пытались провести "невнятную антитеррористическую операцию" на Северном Кавказе, но сосредоточила свой ответ на безосновательном обвинении в нападении Украины и НАТО.

Некоторые российские официальные лица уже утверждают о причастности Украины и НАТО к атаке 23 июня, однако эти заявления не имеют оснований.

ISW подчеркивает, что все более напряженные отношения России с мусульманским меньшинством, особенно на Кавказе, вероятно, будут продолжать обеспечивать Вилаят Кавказ и другие экстремистские группы ценной базой для вербовки.