Первые выстрелы прозвучали в Дербенте, расположенном в 125 километрах от Махачкалы. Почти одновременно стрельба происходила и в столице Дагестана.

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Что происходило в Дербенте и Махачкале

Около 18:00 в Дербенте произошло нападение на православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина. Очевидцы сообщали, что в районе храма была слышна стрельба и виден дым, а весь состав полиции Дербента был поднят по тревоге. Также отмечалось, что нападавшие обстреляли и подожгли местную синагогу. После преступники скрылись на белом Volkswagen Polo.

Телеграм-каналы выкладывали видео горящей синагоги, которая, в конце концов, полностью сгорела, а также кадры, на которых были расстреляные полицейские автомобили,.

Почти одновременно с нападением на Дербент стало известно о пожаре в синагоге на улице Ермошкина в Махачкале. Дым валил из окон третьего этажа здания. МВД Дагестана также заявило, что неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС.

В Махачкале и Дербенте объявили план "Перехват". По состоянию на 20:00 россияне говорили о ликвидации двух террористов.

Впоследствии тамошние источники начали писать о том, что выстрелы в Махачкале возобновились. Местные власти попросили жителей воздержаться от поездок по улицам Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, М. Гаджиева, Буйнакского и в районе железнодорожного вокзала.

19 человек, спасаясь от выстрелов, закрылись в православном храме в Кировском районе Махачкалы. Впоследствии стало известно, что их всех вывели из церкви. Ранее отмечалось, что якобы более 40 человек террористы удерживали здесь в заложниках, однако, эта информация не подтвердилась, уверяют росСМИ.

Также в сети сообщали, что стрельба возобновилась и в Дербенте. Там росгвардия готовилась к штурму жилого дома на улице Мирзабекова, где забаррикадировались двое боевиков.

Около 22:00 неизвестные обстреляли машину с полицейскими на площади села Сергокалы, один силовик ранен.

По состоянию на 23:00 в Дербенте завершилась активная фаза контртеррористической операции. Выезды из Махачкалы до сих пор перекрыты – силовики проверяют каждый автомобиль.

Сколько пострадавших

Первыми жертвами нападавших стали полицейские и священник РПЦ. После начала нападения стало известно о по меньшей мере двух погибших в Дербенте – один гражданский, который находился в синагоге, а другой – полицейский.

Телеграм-каналы также рассказывали, что нападавшие убили отца Николая из православного храма в Дербенте. Священнику перерезали горло. Также погибли охранник синагоги в Дербенте и охранник церкви в Махачкале. Сообщалось о по меньшей мере 5 жертвах среди полицейских. Впоследствии количество погибших и пострадавших возросло.

По состоянию на 23:00 число погибших возросло до 10 человек, из них 8 силовиков, еще 34 человека пострадали. Во время столкновения с боевиками был убит начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев.

Шестеро нападавших ликвидированы, еще по меньшей мере двое задержаны.

Кого обвиняют

Пропагандисты заявляют, что в терактах участвовали два сына главы Сергокалинского района Дагестана Омарова. Обоих террористов ликвидировали, а самого чиновника задержали и отправили на допрос.

С сайта партии "Единая Россия" исчезла страница главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Он является членом регионального политсовета и секретарем местного отделения партии.

Не обошлось и без пустых упреков в сторону Украины и НАТО. Так, депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев считает, что именно спецслужбы Киева и Альянса стоят за массированной стрельбой в регионе.

Стрельба на границе с Абхазией

Известно, что после того, как произошли теракты в Дагестане, перестрелка произошла на границе России и Абхазии, в районе контрольно-пропускного пункта на реке Псоу. Один человек погиб, а еще трое ранены из-за стрельбы в Гагрском районе Абхазии. Также были сообщения о стрельбе в районе Нового Афона.

Впоследствии в так называемом министерстве внутренних дел Абхазии сообщили, что все участники инцидента – это абхазские граждане. Сейчас так называемое МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к стрельбе на КПП "Псоу".