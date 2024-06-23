Телеграм-каналы граждан страны – агрессорки 22 июня сообщили о смерти некоего по имени Валентин Проценко. Упомянутый мужчина оказался командиром российского спецназа, оккупантом с позывным "Маэстро".

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"Пока, Маэстро"

О том, что "Маэстро" "демобилизовали" украинские военные рассказал его товарищ. Кроме слезоточивых пассажей, его сообщение содержит также и интересные факты. Друг погибшего командира "спецназовцев" отмечает, что вместе с ним погибли также еще его 18 бойцов.

Плач по ликвидированным оккупантом / Фото соцсети

Паблик под названием "Социальная перспектива Вологда" тоже, кроме плачей, предоставляет некоторые подробности. Так, известно, что оккупант Проценко служил в 16-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения. Также указываются обстоятельства смерти захватчика. Он отправился на "концерт Кобзона" после прилета из HIMARS. С ним билеты на мероприятие приобрели и его товарищи.

Детали гибели десятков оккупантов из Вологды / Фото соцсети

"Валентин стал жертвой обломков, а десятерых его друзей, которые были рядом, засыпало, они задохнулись" , – рассказали в сети.

К слову, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны ликвидировали более 534 тысяч оккупантов. Только за последние сутки в ряды "преждевременно демобилизованных" прибавилось 1270 захватчиков.