Россия уже давно воюет и в Сирии, и в Афганистане: почему ИГИЛ решил совершить теракт именно сейчас
В вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в ТРЦ Подмосковья "Крокус Сити Холл". Вследствие этого возник масштабный пожар, который удалось потушить на следующий день. Есть погибшие.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. Политолог Андрей Вигиринский в разговоре с 24 Каналом предположил, почему это произошло именно сейчас.
Смотрите также Путин думал, что этого не заметят: вся правда, о теракте в Москве
Почему теракт произошел 22 марта
Ответные террористические группировки осуществляют теракты не с целью предупреждения, что они должны состояться условно в определенный день, а когда появляется финансирование и интерес определенных лиц, отметил Вигиринский. Организаторы пытаются подобрать мотив, особенно если говорится об идеалогическом противостоянии врагам, которые должны быть уничтожены.
"Мы говорим о террористической организации, которая не ставит для себя сроков, в течение которых соответственно это уничтожение должно состояться. Потому что это – терроризм. Это не форма рационального поведения", – заявил он.
Более того – если говорится о противостоянии на таких территориях, как Сирия или Афганистан, то там не придерживаются международных конвенций об обращении, например, с военнопленными. И зверства и жестокости выходят за пределы человеческого понимания, отметил Вигиринский.
Другой вариант – теракт произошел именно сейчас потому, что Россия сконцентрировала основные силы на фронте. И системы ПВО в Москве работают немного лучше, чем сферы компетенции ФСБ.
"Возможно, по отношению к ФСБ это станет последней точкой, которая положит конец карьере соответствующего руководителя этой структуры. Кстати, кто-то тоже об этом писал, но в России сложно идентифицировать это как действительный месседж, или противостояние каких-то башен Кремля, которые хотят своего руководителя ФСБ", – добавил политолог.
Что произошло в Москве 22 марта: основное
- Вечером 22 марта в Подмосковье проходил концерт группы "Пикник". К месту проведения – ТРЦ "Крокус Сити Холл" – ворвались вооруженные мужчины и начали расстреливать людей. Впоследствии в помещении произошел пожар.
- Задержали трех человек, вероятно, причастных к теракту. Они не признали свою вину.
- Количество погибших по состоянию на 20 часов 25 марта составляет 139 человек. Двое из них умерли в больнице.