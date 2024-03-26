Россия уже давно воюет и в Сирии, и в Афганистане: почему ИГИЛ решил совершить теракт именно сейчас

В вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в ТРЦ Подмосковья "Крокус Сити Холл". Вследствие этого возник масштабный пожар, который удалось потушить на следующий день. Есть погибшие.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. Политолог Андрей Вигиринский в разговоре с 24 Каналом предположил, почему это произошло именно сейчас.

Смотрите также Путин думал, что этого не заметят: вся правда, о теракте в Москве

Почему теракт произошел 22 марта

Ответные террористические группировки осуществляют теракты не с целью предупреждения, что они должны состояться условно в определенный день, а когда появляется финансирование и интерес определенных лиц, отметил Вигиринский. Организаторы пытаются подобрать мотив, особенно если говорится об идеалогическом противостоянии врагам, которые должны быть уничтожены.

"Мы говорим о террористической организации, которая не ставит для себя сроков, в течение которых соответственно это уничтожение должно состояться. Потому что это – терроризм. Это не форма рационального поведения", – заявил он.

Более того – если говорится о противостоянии на таких территориях, как Сирия или Афганистан, то там не придерживаются международных конвенций об обращении, например, с военнопленными. И зверства и жестокости выходят за пределы человеческого понимания, отметил Вигиринский.

Другой вариант – теракт произошел именно сейчас потому, что Россия сконцентрировала основные силы на фронте. И системы ПВО в Москве работают немного лучше, чем сферы компетенции ФСБ.

"Возможно, по отношению к ФСБ это станет последней точкой, которая положит конец карьере соответствующего руководителя этой структуры. Кстати, кто-то тоже об этом писал, но в России сложно идентифицировать это как действительный месседж, или противостояние каких-то башен Кремля, которые хотят своего руководителя ФСБ", – добавил политолог.

Что произошло в Москве 22 марта: основное