Кличко: Разница между действиями террористов в "Крокусе" и россиян в Украине – лишь в масштабах

Террорист №1 Путин использует теракт в ТРЦ "Крокус", чтобы погубить еще больше жизней.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в авторской колонке на “Украинской правде”.

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"Путин использует теракт, чтобы погубить еще больше жизней. "Норд-Ост", Беслан, "Рязанский сахар", "Крокус Сити Холл" – теракты, часть из которых граничила с датой выборов Путина и после которых диктатор мог без последствий принимать любые решения. По словам представителей ЕС и разведки западных партнеров, после президентских "выборов" Россия может начать еще одно большое наступление в Украине. Сейчас она создает новую группировку войск более чем в 100 тысяч солдат. События в "Крокусе" облегчат Путину процесс мобилизации. Роспропагандисты уже подхватили бред Путина об "украинском окне", через которое должны были убежать боевики. А значит, мобилизации на России быть. Теперь ее есть чем объяснить населению", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что в день траура из-за убитых в ТРЦ "Крокус" Россия продолжила убивать сама. Отменила праздничные мероприятия, чтобы оплакать смерти, но продолжила пускать ракеты, чтобы нести смерть в Украину.

"Киев и Харьков, Днепр и Одесса, Шостка, Умань, Константиновка и еще сотни городов и сел Украины… десятки тысяч наших соотечественников более двух лет гибнут от террористов-россиян. У граждан соседней страны в голове спокойно сосуществуют два взаимоубийственных тезиса: "терроризм ИГИЛа против россиян – это плохо, но российский терроризм против украинцев – это хорошо". Сегодня террорист №1 пытается получить сочувствие цивилизованного мира. Нелюдь просит человечности. И мир отвечает человечностью: приспускает флаги, выражает сочувствие. Хотя разница между действиями террористов в "Крокусе" и действиями россиян в Украине только в масштабах: Россия убивает больше. Зло – одинаково", – подчеркнул Кличко.

В этих условиях Украине нужно укреплять оборону, отметил мэр Киева.

Мы живем рядом с сумасшедшим соседом с маниакальным расстройством под названием "Киев за 3 дня". Пока террорист жив, он не откажется от намерений захватить Украину. Поэтому фортификационные сооружения и линии обороны, бетонные пирамиды, экскаваторы, трактора, лопаты и так далее. Вопрос укреплений касается не только прифронтовых регионов, но и тех, которые уже завтра могут стать прифронтовыми. Тема укреплений Киева, Чернигова, Сум, Полтавы, Днепра, Запорожья и других регионов, которые завтра могут столкнуться с новым нашествием врага, – сегодня приоритет, – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось, секретарь совета безопасности России Патрушев, отвечая на вопрос журналиста, кто виноват в теракте, заявил: "Конечно, Украина". При этом МИД России отклонил предложение Интерпола помочь в расследовании теракта.