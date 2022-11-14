Теракт в Стамбуле могла совершить Джиян Тосун из Рабочей партии Курдистана, – СМИ
14 ноября 2022 , 00:41Читати новину українською
Источник:Axar
Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле раздался 13 ноября. СМИ сообщили, что теракт могла совершить Джиян Тосун – представительница Рабочей партии Курдистана.
Реджеп Эрдоган – президент Турции – еще днем 13 ноября, сообщая детали теракта, заявил, что причастной к нему может быть женщина. В то же время, окончательный вывод смогут сделать после расследования.
Заметьте Боль турецкого народа – наша боль, – Зеленский о теракте в Стамбуле
Впоследствии Турецкие СМИ заявили, что совершить теракт могла Джиян Тосун – представительница Рабочей партии Курдистана. Эту организацию ряд стран мира признали террористической.Обратите внимание! Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя организация ASALA. В то же время турецкие СМИ ставят это заявление под вопрос.
Что известно о теракте в Стамбуле
- Взрыв на Истикляль – очень популярной среди туристов улице Стамбула, где расположены магазины и рестораны, раздался днем 13 ноября. СМИ сразу заявили о предполагаемом теракте и выдвинули версию о террористе-смертнике.
- Взрыв напугал местных жителей и туристов. СМИ фиксировали панические настроения.
- По состоянию на вечер 13 ноября сообщалось, что жертвами теракта стали 6 человек. Кроме того, известно о более 80 пострадавших. Среди них есть люди – в критическом состоянии.
Заметьте – какую ловушку может готовить президент Эрдоган для Украины: смотрите видео