В результате теракта получили ранения десятки человек. На взрыв уже отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган.

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К теракту может быть причастна женщина

Эрдоган заявил, что произошедший на популярной среди туристов улице Стамбула взрыв "пахнет терроризмом".

Усилия победить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма терпят неудачу сегодня, вчера и завтра. Наши люди могут быть уверены, что виновники нападения будут наказаны, как они того заслуживают,

– отметил президент Турции.

По его словам, есть признаки того, что в этом деле определенную роль сыграла женщина. В настоящее время продолжаются следственные действия. Окончательный вывод будет сделан в конце расследования

"Было бы неправильно сказать, что это, несомненно, террористическая атака, но исходные события и начальная разведывательная информация от моего губернатора свидетельствуют о том, что от этого пахнет терроризмом", – подчеркнул Эрдоган.

Турецкие СМИ сообщили, что женщина могла оставить на людной улице сумку со взрывчаткой. Полиция Турции якобы уже разыскивает подозрительную девушку, попавшую на камеры наблюдения.

Обратите внимание! Пока еще никто не взял на себя ответственности за это нападение. Однако ранее Стамбул и другие города Турции становились мишенями курдских сепаратистов, исламистских боевиков и других групп. В результате атак с 2015 по 2017 год погибли более 500 мирных жителей и сотрудников службы безопасности



Правоохранители ищут подозрительную женщину / Скриншот с видео

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Кратко о теракте в Стамбуле

После взрыва улицу Истикляль перекрыли для пешеходного движения. Это популярное место среди туристов, где есть много магазинов и ресторанов.

Губернатор Стамбула Али Ерликая подтвердил, что в результате теракта есть раненые и погибшие. По его словам, взрыв прогремел примерно в 16:20 по Анкаре. На место происшествия выехали полиция, медицинские службы и пожарные.

Впоследствии местные власти сообщили, что погибли 4 человека, а еще 38 – получили ранения. Однако позже эта цифра значительно выросла.

погибли 4 человека, а еще 38 – получили ранения. Однако позже эта цифра значительно выросла. Также подозревали, что взрыв вызвал террорист-смертник. Полиция обследует все улицы неподалеку.

Для проведения расследования было назначено 5 прокуроров. Они предостерегли от провокационных публикаций о взрыве в соцсетях и призывали доверять только официальным заявлениям.

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