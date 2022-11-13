В результате теракта получили ранения десятки человек. На взрыв уже отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган.
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К теракту может быть причастна женщина
Эрдоган заявил, что произошедший на популярной среди туристов улице Стамбула взрыв "пахнет терроризмом".
Усилия победить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма терпят неудачу сегодня, вчера и завтра. Наши люди могут быть уверены, что виновники нападения будут наказаны, как они того заслуживают,
– отметил президент Турции.
По его словам, есть признаки того, что в этом деле определенную роль сыграла женщина. В настоящее время продолжаются следственные действия. Окончательный вывод будет сделан в конце расследования
"Было бы неправильно сказать, что это, несомненно, террористическая атака, но исходные события и начальная разведывательная информация от моего губернатора свидетельствуют о том, что от этого пахнет терроризмом", – подчеркнул Эрдоган.
Турецкие СМИ сообщили, что женщина могла оставить на людной улице сумку со взрывчаткой. Полиция Турции якобы уже разыскивает подозрительную девушку, попавшую на камеры наблюдения.
Правоохранители ищут подозрительную женщину / Скриншот с видео
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Кратко о теракте в Стамбуле
- После взрыва улицу Истикляль перекрыли для пешеходного движения. Это популярное место среди туристов, где есть много магазинов и ресторанов.
- Губернатор Стамбула Али Ерликая подтвердил, что в результате теракта есть раненые и погибшие. По его словам, взрыв прогремел примерно в 16:20 по Анкаре. На место происшествия выехали полиция, медицинские службы и пожарные.
- Впоследствии местные власти сообщили, что погибли 4 человека, а еще 38 – получили ранения. Однако позже эта цифра значительно выросла.
- Также подозревали, что взрыв вызвал террорист-смертник. Полиция обследует все улицы неподалеку.
- Для проведения расследования было назначено 5 прокуроров. Они предостерегли от провокационных публикаций о взрыве в соцсетях и призывали доверять только официальным заявлениям.
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