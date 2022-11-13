Внаслідок теракту зазнали поранень десятки людей. На вибух вже відреагував президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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До теракту може бути причетна жінка

Ердоган заявив, що вибух, який трапився на популярній серед туристів вулиці Стамбула, "пахне тероризмом".

Зусилля перемогти Туреччину та турецький народ за допомогою тероризму зазнають невдачі сьогодні, вчора і завтра. Наші люди можуть бути впевнені, що винуватці нападу будуть покарані, як вони на те заслуговують,

– зазначив президент Туреччини.

За його словами, є ознаки того, що в цій справі певну роль відіграла жінка. Наразі тривають слідчі дії. Остаточний висновок зроблять в кінці розслідування

"Було б неправильно сказати, що це, безсумнівно, терористична атака, але початкові події та початкова розвідувальна інформація від мого губернатора свідчать про те, що від цього пахне тероризмом", – наголосив Ердоган.

Турецькі ЗМІ повідомили, що жінка могла залишити на людній вулиці сумку із вибухівкою. Поліція Туреччини нібито вже розшукує підозрілу дівчину, яка потрапила на камери спостереження.

Зверніть увагу! Наразі ще ніхто не взяв на себе відповідальності за цей напад. Однак раніше Стамбул та інші міста Туреччини ставали мішенями курдських сепаратистів, ісламістських бойовиків та інших груп. Внаслідок атак з 2015 по 2017 рік загинули понад 500 мирних жителів і співробітників служби безпеки



Правоохоронці шукають підозрілу жінку / Скриншот з відео

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Коротко про теракт в Стамбулі

Після вибуху вулицю Істікляль перекрили для пішохідного руху. Це популярне місце серед туристів, де є багато магазинів та ресторанів.

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая підтвердив, що внаслідок теракту є поранені та загиблі. За його словами, вибух прогримів приблизно о 16:20 за Анкарою. На місце події одразу ж виїхали поліція, медичні служби та пожежники.

Згодом місцева влада повідомила, що загинули 4 людини, а ще 38 – зазнали поранень. Однак пізніше ця цифра значно зросла.

загинули 4 людини, а ще 38 – зазнали поранень. Однак пізніше ця цифра значно зросла. Також підозрювали, що вибух спричинив терорист-смертник. Наразі поліція обстежує всі вулиці неподалік.

Для проведення розслідування призначили 5 прокурорів. Вони застерегли від провокаційних публікацій про вибух у соцмережах і закликали довіряти лише офіційним заявам.

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