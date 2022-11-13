На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Місцеві джерела зазначають, що на вулиці панує паніка.

До теми Зіткнувся з вантажівками і спалахнув: внаслідок жахливої ДТП у Туреччині загинули 7 людей

Станом на 15:50 немає інформації про точну кількість постраждалих. Наряди поліції вживають заходів безпеки на території, де стався вибух.



Наслідки вибуху у Стамбулі / Фото Yenisafak

Вибухи у Стамбулі: дивіться відео

Перша інформація про вибух

ВиданняYenisafak повідомило, що вже відомо про 11 постраждалих людей. Вулицю Істікляль перекрили для пішохідного руху. Невідомо, чи вибух був будівлі, чи на вулиці.