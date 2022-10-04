Серед загиблих переважно жінки
Тобто за кілька днів кількість жертв зросла практично у двічі. Адже спершу було відомо про 23 загиблих.
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Зауважимо, що більшість жертв – жінки та дівчата.
Подальше зростання кількості жертв вибуху у навчальному закладі в кабульському районі Хазара: 53 убитих, з яких щонайменше 46 – дівчата та молоді жінки, 110 поранених,
– розповіли у місії ООН в Афганістані.
Місія запевнила, що продовжує документувати злочин.
Що відомо про теракт у коледжі
Трагедія трапилася в приватному коледжі Кабула Kaaj. У цьому навчальному закладі, до речі, дозволене навчання дівчат, адже в багатьох інших з приходом до влади "Талібану", заборонили.
Терорист-смертник підірвав себе у той час, коли студенти складали вступний іспит. Більшість студентів живуть поблизу коледжу і входять до етнічної меншини хазарейців, які в минулому зазнали гонінь та переслідувань.
Місцева влада вважає, що за терактом стоять бойовики угруповання "Ісламська держава". Однак наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цю трагедію.
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