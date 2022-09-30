Наразі відомо про 23 вбитих, ще 36 осіб отримали сильні поранення. На місці злочину працює поліція.

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Теракт був спрямований на конкретну етнічну меншину

Вибух прогримів у західній частині міста в освітньому центрі Kaaj. Більшість студентів живуть поблизу коледжу і входять до етнічної меншини хазарейців, на яку вже нападали в минулому.

Зверніть увагу! Навчальний центр, де було скоєно теракт, – це один з невеликої кількості приватних коледжів, де можуть навчатися не лише чоловіки, але й жінки. Нагадаємо, що після приходу талібів до влади у серпні минулого року, дівчатам заборонили навчатися у більшості шкіл.

Місцеві ЗМІ передають, що у найближчій до коледжу лікарні лежить кілька рядів тіл загиблих. Багато осіб отримали поранення. Зараз їм надають допомогу лікарі.

Важливо зазначити, що хазарейці – мусульмани-шиїти, яких довгий час переслідувало терористичне угрупування "Ісламська держава", а також таліби, що сповідують сунітський іслам. Наразі жодна терористична група не зізналася в причетності до вибуху.

Речник міністерства внутрішніх справ засудив атаку та сказав, що на місці інциденту працюють правоохоронці. Таліби кажуть, що намагаються відновити стабільність у регіоні.

Вони підозрюють "Ісламську державу" у скоєному і заявляють, що напади на цивільні об'єкти "доводять нелюдську жорстокість ворога та відсутність моральних стандартів".

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Теракт біля посольства Росії у Кабулі

5 вересня ще один терорист-смертник підірвав себе у Кабулі. Сталося це у черзі за візами біля посольства Росії. Тоді відповідальність за теракт на себе взяли бойовики "Ісламської держави".

Через вибух загинули 10 людей, 2 з яких – російські дипломати. За інформацією російських ЗМІ терорист підірвав себе, коли один з представників дипмісії вийшов з приміщення посольства, щоб назвати імена претендентів на отримання візи.

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