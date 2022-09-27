Інцидент трапився пізно увечері 26 вересня. Одного з нападників уже затримали.

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Між нападниками та поліцейськими виникла перестрілка

Нападники під'їхали до відділення поліції на автомобілі. Вийшовши з автівки, невідомі відкрили вогонь по правоохоронцях, а ті почали стріляти у відповідь.

Двоє правоохоронців зазнали поранень, а автівка, якою приїхали нападники – загорілася. На місце інциденту прибула велика кількість правоохоронців, санітарно-рятувальних підрозділів та пожежників.

Згодом поліція повідомила про затримання одного з нападників. При собі в нього була рушниця. Також правоохоронці повідомили про ліквідацію вибухового пристрою, який залишили невідомі.

Решту підозрюваних розшукують. До Мерсіна з Анкари вирушив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Тим часом у мережі говорять про смертників

У мережі активно поширюють інформацію про те, що вибуховий пристрій не ліквідували, а його підірвав смертник. Це доводить і чимала кількість відео, де чути гучний вибух і видно, ймовірно, відділення поліції, яке суттєво пошкоджене.

Крім того, чимало користувачів мережі каже, що вибухи пролунали одразу після звуків пострілів.

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Стрілянина в школі в Іжевську

Удень 26 вересня у російському Іжевську трапилася стрілянина у школі. Стрілянину почав дорослий чоловік у чорному одязі під час уроку. Він був озброєним двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами. Після цього нападник наклав на себе руки.

Станом на 17:30 26 вересня, кількість загиблих унаслідок стрілянини зросла до 17 осіб, серед них 11 дітей.

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