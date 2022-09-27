Инцидент произошел поздним вечером 26 сентября. Одного из нападавших уже задержали.

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Между нападающими и полицейскими произошла перестрелка

Нападавшие подъехали в отделение полиции на автомобиле. Выйдя из автомобиля, неизвестные открыли огонь по правоохранителям, а те начали стрелять в ответ.

Двое правоохранителей получили ранения, а автомобиль, по которому приехали нападающие – загорелся. На место инцидента прибыло большое количество правоохранителей, санитарно-спасательных подразделений и пожарных.

Впоследствии полиция сообщила о задержании одного из нападавших. При себе у него было ружье. Также правоохранители сообщили о ликвидации взрывного устройства, оставленного неизвестными.

Остальные подозреваемые разыскиваются. В Мерсин из Анкары отправился министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Тем временем в сети говорят о смертниках

В сети активно распространяют информацию о том, что взрывное устройство не было ликвидировано, а его взорвал смертник. Это доказывает и много видео, где слышны звуки взрывов и видно, вероятно, отделение полиции, существенно поврежденное.

Кроме того, многие пользователи сети говорят, что взрывы прогремели сразу после звуков выстрелов.

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Стрельба в школе в Ижевске

Днем 26 сентября в российском Ижевске произошла стрельба в школе. Стрельбу начал взрослый мужчина в черной одежде во время урока. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переработанными под стрельбу боевыми патронами. После этого нападавший покончил с собой.

По состоянию на 17:30 26 сентября, число погибших в результате стрельбы возросло до 17 человек, среди них 11 детей.

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