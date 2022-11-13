Влада Стамбула розпочинає розслідування трагедії. ЗМІ пишуть про те, що внаслідок вибуху є постраждалі та загиблі.
Зверніть увагу У центрі Стамбула прогримів вибух: влада каже про теракт
Удень 13 листопада в центрі Стамбула пролунав вибух. Серед версій турецьких ЗМІ фігурує в основному теракт за участю терориста-смертника.
Джерело:The National News
Влада Стамбула розпочинає розслідування трагедії. ЗМІ пишуть про те, що внаслідок вибуху є постраждалі та загиблі.
Зверніть увагу У центрі Стамбула прогримів вибух: влада каже про теракт