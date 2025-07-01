Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака. Окупанти поцілили по фермерських господарствах, розпочалися пожежі.

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Що відомо про наслідки атаки

Під час нічної дронової атаки росіяни поцілили по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах – обидва зайнялися.

Пошкоджено та знищено авто й сільгосптехніку. На щастя, люди не постраждали.

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Окрім того, Лисак розповів про продовження ворожих обстрілів Нікопольщини FPV-дронами та артилерією. Агресор атакував райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Там понівечена будівля, яку не експлуатували.

Нагадаємо, уночі 1 липня росіяни також вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району. Пожежа спалахнула на підприємстві, понівечені приватні будинки.