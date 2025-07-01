Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. Оккупанты попали по фермерским хозяйствам, начались пожары.
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Что известно о последствиях атаки
Во время ночной дроновой атаки россияне попали по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской общинах – оба занялись.
Повреждены и уничтожены авто и сельхозтехника. К счастью, люди не пострадали.
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Кроме того, Лысак рассказал о продолжении вражеских обстрелов Никопольщины FPV-дронами и артиллерией. Агрессор атаковал райцентр, Мировскую и Червоногригорьевскую общины. Там изуродовано здание, которое не эксплуатировали.
Напомним, ночью 1 июля россияне также ударили по Запорожью и Запорожскому району. Пожар вспыхнул на предприятии, изуродованные частные дома.