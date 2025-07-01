О последствиях удара сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует 24 Канал.
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Под обстрел россиян попало предприятие
По словам Федорова, ударов было аж 4. Повреждено предприятие, именно там вспыхнул пожар. Также обстрел врага задел частные дома: они разрушенные.
К счастью, обошлось без пострадавших,
– добавил председатель ОВА.
Последствия вражеской атаки по Запорожью и району / Фото Ивана Федорова:
Отметим, что еще с вечера 30 июня Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников. Уже около двух ночи 1 июля Федоров сообщил о работе ПВО и взрывах в области. Он призвал местных жителей быть осторожными и не выходить из укрытий до отбоя.
Позже ночью в Запорожской ОГА отметили, что удар задел один из районов областного центра. Там вспыхнул пожар, на место сразу прибыли экстренные службы.