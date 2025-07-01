Отмечается, что город охвачен пожарами после десятка прилетов. Также в сети пишут о попадании БПЛА в местную нефтебазу, передает 24 Канал.

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Что горит в оккупированном Луганске

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал взрывные события в оккупированном Луганске.

Логистика россиян во временно оккупированном Луганске пылает,

– написал он.

К слову, вечером 30 июня громко от взрывов было в Донецке. Россияне заявляли, что город и область были под атакой ракет Storm Shadow. Сообщалось об ударе по металлургическому комбинату и узловой станции в Ясиноватой. Кроме того, некоторые телеграмм-каналы писали об атаке на штаб 8-й общевойсковой армии вооруженных сил России. Были сообщения и об ударе по зданию Донецкого института цветных металлов, которое могло использоваться в военных целях.

Андрей Коваленко не оставил без реакции и "хлопок" в Донецке. Он написал о "ювелирной работе по русским".