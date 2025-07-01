Зазначається, що місто охоплене пожежами після десятка прильотів. Також у мережі пишуть про влучання БпЛА у місцеву нафтобазу, передає 24 Канал.

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Що горить в окупованому Луганську

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував вибухові події в окупованому Луганську.

Логістика росіян в тимчасово окупованому Луганську палає,

– написав він.

До слова, увечері 30 червня гучно від вибухів було у Донецьку. Росіяни заявляли, що місто та область були під атакою ракет Storm Shadow. Повідомлялося про удар по металургійному комбінату та вузловій станції в Ясинуватій. Крім того, деякі телеграм-канали писали про атаку на штаб 8-ї загальновійськової армії збройних сил Росії. Були повідомлення й про удар по будівлі Донецького інституту кольорових металів, яка могла використовуватися у військових цілях.

Андрій Коваленко не залишив без реакції і "бавовну" у Донецьку. Він написав про "ювелірну роботу по росіянах".