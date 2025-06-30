На оккупированных территориях Украины российским захватчикам в ночь на 1 июля не сладко. Сначала ракеты атаковали Крымский полуостров, затем мощно ударили по Донецку и области, а теперь дошел черед и россиян в Луганске, передает 24 Канал.

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"Хлопок" в Луганске

Поздним вечером 30 июня в оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщают о десятках прилетов и масштабных пожарах.

Город находится под налетом беспилотников. Оккупационные власти заявляют, что ПВО работает по меньшей мере по четырем дронам.

Луганск в огне: смотрите видео

Луганск атакуют дроны: смотрите видео

БПЛА "штурмуют" город: смотрите видео

Над Луганском слышно гудение беспилотников: смотрите видео

В сети пишут, что дроны атакуют нефтебазу в Луганске: смотрите видео

К слову, в России раздавалась тревога из-за угрозы атак по объектам в 600 километрах от фронта. Ракетная опасность также была объявлена ​​на Ставрополье, а в аэропорту "Астрахань" временно ограничили полеты гражданских самолетов.