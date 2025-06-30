Про це пише 24 Канал з посиланням на аналітиків Deep State.

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На адмінмежі Дніпропетровської області тривають бої

За інформацією проєкту, в Дачному, що розташоване на Дніпропетровщині, з'явилася "сіра зона". Це здивувало українців, медіа швидко поширили інформацію про те, що росіяни вже зовсім близько підійшли до регіону. Але в Центрі протидії дезінформації зазначили, що насправді вороги не прорвалися в область. Бої наразі ведуться поблизу межі Донеччини та Дніпропетровщини – Сили оборони тримають там позиції.

Дійсно, декілька груп росіян у районі фіксується, вороги намагаються закріпитися хоча б у посадці. Проти них діють українські військові, тож противник не має там успіху.

Ці одноразові забіги не несуть ні тактичної, ні стратегічно вигоди, але є неприємним дзвіночком у погіршенні обстановки. Подібну ситуацію ми спостерігали в районі Котлярівки та Горіхового, де було багато розмов про вихід ворога на Дніпропетровщину. Але українським бійцям вдається стримувати натиск ворога і наразі вже ніхто не кричить про великі просування на тій ділянці,

– повідомили OSINT-аналітики.

Проєкт додає, що тиск російської армії зараз найбільше спостерігається по лінії від Новополя до Новосергіївки. Там з'явилася найбільша за площею "сіра зона" за площею за останній час. Ворог просувався в районі Олексіївки, Багатиря та Зеленого Кута, але яка ситуація в населених пунктах зараз – ще уточнюється.

Також росіяни активно штурмують біля Шевченка. Противник майже повністю окупував село та район Вільного Поля. Аналітики кажуть, що саме на цих ділянках можна очікувати оновлення ситуації.