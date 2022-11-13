На місце події негайно виїхали рятувальники, медики та поліцейські. Правоохоронці наразі обстежують прилеглі вулиці.

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У центрі Стамбула стався теракт

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая незадовго після теракту розповів, що внаслідок вибуху, на жаль, є поранені та загиблі.

Сьогодні, приблизно о 16:20 (за Анкарою – 24 канал), на вулиці Істікляль у нашому районі Бейоглу стався вибух. Наша поліція, медичні служби, пожежники були направлені на місце події,

– заявив губернатор.

На місці працюють правоохоронці. Вулицю Істікляль перекрили для пішохідного руху.

Зауважимо, що теракт трапився у популярному місці серед туристів. На цій вулиці є багато магазинів та ресторанів. Однак поки достеменно невідомо, де стався вибух – в будівлі чи на вулиці.



Наслідки вибуху в Стамбулі / Фото Yenisafak

Після вибуху в мережі з'явилася низка відео з місця події. На них видно спалах полум'я, після якого деякі перехожі впали на землю, а інші – почали втікати.

Служба медіа Туреччини ввела тимчасову заборону на репортажі про теракт – це крок, який забороняє мовникам показувати відео моменту вибуху або його наслідків. Вища рада радіо і телебачення вводила подібні заборони в минулому після нападів і аварій.

Зверніть увагу! За інформацією The Washington Post, у період з 2015 по 2017 рік Туреччина постраждала від серії смертоносних вибухів, здійснених угрупованням "Ісламська держава" та забороненими курдськими групами. Внаслідок атак загинули понад 500 мирних жителів і співробітників служби безпеки

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Кількість жертв та постраждалих

Спершу місцева влада повідомила, що загинули 4 людини, а ще 38 – зазнали поранень. За словами губернатора, всім їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що кількість жертв зросла. Він назвав теракт підступним нападом.

Винуватців вибуху ми знайдемо і вони понесуть покарання. Ми не дозволимо тероризму досягти своєї мети,

– заявив Ердоган.

За словами президента, четверо людей загинули на місці, а ще двоє – в лікарні. Згідно з інформацією, яку він отримав від губернатора Стамбула, 53 людини зазнали поранень.

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Розпочалося розслідування

ЗМІ з посиланням на владу міста повідомляють, що теракт міг скоїти смертник. Однак офіційних коментарів щодо цього від губернатора поки не було.

На ймовірність того, що вибух спричинив терорист-смертник, вказують кадри з місця трагедії, на яких видно, як на переповненій людьми вулиці щось раптово вибухнуло.

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Очевидці ж повідомляли, що бачили сумку з вибухівкою. За словами журналістів, вибух був настільки потужним, що його чули в інших районах міста.

Офіс головного прокурора Стамбула вже розпочав розслідування теракту. Для цього призначили 5 прокурорів. Вони застерегли від провокаційних публікацій про вибух в соцмережах і закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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В українському МЗС відреагували на теракт в Стамбулі

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що очільник МЗС Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв'язку із вибухами на вулиці Істікляль.

Інформація про постраждалих українців наразі відсутня,

– заявив речник.

Ніколенко також нагадав телефон "гарячої лінії" українського консульства: +905306125577.

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