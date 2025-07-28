Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як відбувається прощання із загиблим у ДТП Ярославом Рущишиним?

У понеділок, 28 липня, зранку триває чин похорону народного депутата від партії "Голос" Ярослава Рущишина. Він загинув у ДТП в Івано-Франківській області ввечері 24 липня. Рущишину назавжди залишиться 57 років. Відомо, що нардеп їхав за кермом мотоцикла Harley-Davidson. Однак біля села Бабухів він не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, що рухався в попутному напрямку.

Із ранку в храмі на території Українського католицького Університету присутні на похороні родичі, знайомі та однопартійці прощаються із Ярославом Рущишиним. Ректор вишу Тарас Добко зазначив, що Рущишин зробив внесок у культуру та освіту.

Він як підприємець був одним з першим, хто проклав оці містки між бізнесом і культурою. Вірив, що гроші не є самоціллю, а вони повинні служити людям через культуру, через освіту, через мистецтво. Нам справді дуже не вистачатиме Ярослава Рущишина серед нас, але ми віримо, що він житиме в тому всьому, що він вже почав творити,

– розповів очільник УКУ.

На прощанні був також присутній друг Ярослава Рущишина Юрій Герцин. Чоловік зазначив, що посадовець по-справжньому любив свою справу та був хорошим товаришем.

"Він у мене був дружбою на весіллі, він був побратимом, як в студентському братстві. Він підтримував мене, коли я був у війську. Я 7 років працював у фірмі, яку він розвивав. Я бачив, яким це робилося, якими це зусиллями не робилося. Я бачив, які він зусилля докладав для себе", – поділився Юрій.

У Львові пройшов чин похорону народного депутата Ярослава Рущишина / Фото Суспільне. Львів

Друзі пригадують, що Ярослав Рущишин був лідером, умів керувати різними командами та процесами. Народний депутат був дотичний до багатьох середовищ. За словами товариша Рущишина Северина Хобзей, лише після його загибелі люди помітили ту велику допомогу, яку посадовець надавав для роботи різних інституцій та напрямків.

Чим відомий депутат Ярослав Рущишин?

Ярослав Рущишин – уродженець Львова. Чоловік зміг побудувати кар'єру в підприємництві, був обраний народним депутатом України IX скликання. Рущишин є співзасновником мистецького об'єднання "Дзиґа" та Почесним сенатором УКУ.

Ще в 1990 році Ярослав Рущишин показував свій патріотичний активізм, коли брав участь в "Революції на граніті" у складі братства.

Рущишин також серед депутатів Львівської обласної ради від блоку "Наша Україна". У 2004 році він став довіреною особою Віктора Ющенка під час виборів, а у 2019 займався цією ж роботою в команді Петра Порошенка.

У 2020 році Ярослав Рущишин балотувався на посаду міського голови Львова, але на виборах здобув лише четверте місце.