Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Как происходит прощание с погибшим в ДТП Ярославом Рущишиным?

В понедельник, 28 июля, утром продолжается чин похорон народного депутата от партии "Голос" Ярослава Рущишина. Он погиб в ДТП в Ивано-Франковской области вечером 24 июля. Рущишину навсегда останется 57 лет. Известно, что нардеп ехал за рулем мотоцикла Harley-Davidson. Однако возле села Бабухов он не справился с управлением и столкнулся с трактором,, который двигался в попутном направлении.

С утра в храме на территории Украинского католического университета присутствующие на похоронах родственники, знакомые и однопартийцы прощаются с Ярославом Рущишиным. Ректор вуза Тарас Добко отметил, что Рущишин сделал вклад в культуру и образование.

Он как предприниматель был одним из первых, кто проложил эти мостики между бизнесом и культурой. Верил, что деньги не являются самоцелью, а они должны служить людям через культуру, через образование, через искусство. Нам действительно очень не будет хватать Ярослава Рущишина среди нас, но мы верим, что он будет жить в том всем, что он уже начал творить,

– рассказал глава УКУ.

На прощании также присутствовал друг Ярослава Рущишина Юрий Герцин. Мужчина отметил, что чиновник по-настоящему любил свое дело и был хорошим товарищем.

"Он у меня был дружбой на свадьбе, он был побратимом, как в студенческом братстве. Он поддерживал меня, когда я был в армии. Я 7 лет работал в фирме, которую он развивал. Я видел, каким это делалось, какими это усилиями не делалось. Я видел, какие он усилия прилагал для себя", – поделился Юрий.

Во Львове прошел чин похорон народного депутата Ярослава Рущишина / Фото Суспильне. Львов

Друзья вспоминают, что Ярослав Рущишин был лидером, умел управлять различными командами и процессами. Народный депутат был причастен ко многим средам. По словам товарища Рущишина Северина Хобзей, только после его гибели люди заметили ту большую помощь, которую чиновник оказывал для работы различных институтов и направлений.

Чем известен депутат Ярослав Рущишин?

Ярослав Рущишин – уроженец Львова. Мужчина смог построить карьеру в предпринимательстве, был избран народным депутатом Украины IX созыва. Рущишин является соучредителем художественного объединения "Дзига" и Почетным сенатором УКУ.

Еще в 1990 году Ярослав Рущишин показывал свой патриотический активизм, когда участвовал в "Революции на граните" в составе братства.

Рущишин также среди депутатов Львовского областного совета от блока "Наша Украина". В 2004 году он стал доверенным лицом Виктора Ющенко во время выборов, а в 2019 занимался этой же работой в команде Петра Порошенко.

В 2020 году Ярослав Рущишин баллотировался на должность городского головы Львова, но на выборах получил лишь четвертое место.